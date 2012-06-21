Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив офіційний футбольний статус гасел федерації «Слава Україні!» і «Героям слава!».

Про це у Фейсбуці написав президент УАФ, член виконкому Андрій Павелко.

«Щойно виконком УАФ одноголосно - 45 членів «за» - підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом «Ukraine», на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з Тризубом в центрі», - заявив він.

Також, за словами Павелка, виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу.

«На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!», - заявив президент УАФ.