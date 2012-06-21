Минулими вихідними у Флориді (США) завершився 69-й конкурс «Міс Всесвіт». У фінал вийшло чотири представниці Латинської Америки: міс Бразилія, міс Домініканська Республіка, міс Мексика і міс Перу, а також міс Індія. Після голосування членів журі перемогу й діамантову корону «Міс Всесвіт-2021» було присуджено Андреа Месі, 26-річній інженерці-програмістці з Мексики.

Андреа не вперше брала участь у конкурсах краси, і в її активі вже є титул віцеміс світу 2017 року. Вона активно захищає права жінок, захоплюється екстремальним спортом і кросфітом, переконана веганка. Андреа Меса виступає амбасадоркою туристського бренда міста Чіуауа, в якому народилася. Бере участь у діяльності благодійної асоціації, яка щороку збирає кошти для бідних в Індії, Індонезії та Китаї.

У промові на конкурсі Андреа говорила про зміни стандартів краси у сучасному світі: «Тепер краса — це не лише те, який ми маємо вигляд. Як на мене, красу випромінюють наша душа і серце, секрет у тому, як ми поводимося. Ніколи і нікому не дозволяйте сказати, що ви не особливі».

Україну на конкурсі «Міс Всесвіт-2021» представляла 28-річна модель Єлизавета Ястремська.