На Донеччині в Авдіївці волонтери розгорнули кілька пунктів, де до виготовлення маскувальних сіток для захисників міста долучилися школярі. За кошти благодійного фонду «Зорі надії» придбали деревину для каркаса та основу для сіток, а далі волонтери попросили про допомогу місцевих жителів, серед яких чимало молоді.
«Першими відгукнулися учні школи №2 і під час весняних канікул стали працювати. Усі учасники цієї акції сподіваються, що виготовлені їхніми руками сітки врятують не одне життя», — каже керівник благодійного фонду Аліна Косовська.
До роботи насамперед долучилися учні 8—11 класів, які під час канікул працювали протягом усього дня, а після відновлення занять — у вечірній час. Школярі й волонтери якомога швидше намагаються виконати замовлення на маскувальні сітки від військовослужбовців бригади, яка захищає Авдіївку. Допомагають їм інші жителі прифронтового міста: вони приносять старі речі, які використовують для плетіння маскувальних сіток.