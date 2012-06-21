У місті Джайпур на півночі Індії внаслідок удару блискавки загинуло щонайменше 16 людей, майже десятеро зазнали поранення. Усі вони намагалися зробити селфі під дощем на вершині сторожової вежі, розташованої на популярному туристському об’єкті міста Форті Амер, зведеному в ХІІ столітті. Представник поліції повідомив, що на вежі форту загинули переважно молоді. Загалом у момент трагедії там перебувало 27 людей. Коли блискавка влучила у форт, дехто встиг зістрибнути на землю.

За повідомленнями індійських ЗМІ, того самого дня у штаті Раджастан, де лежить місто Джайпур, блискавка вбила ще дев’ятьох. Є загиблі внаслідок удару блискавки і в інших штатах. За офіційними даними, блискавки щорічно вбивають в Індії близько двох тисяч людей. Департамент метеорології заявив, що смертність від ударів блискавки у країні подвоїлася з 1960-х років. Однією з причин цього експерти називають глобальне потепління та зміни клімату.

Коли гроза застала вас зненацька на вулиці, пам’ятайте про правила безпеки, які дадуть змогу уникнути удару блискавки. Шукайте притулок у будівлі чи хоч машині, намагайтеся уникати великих відкритих просторів і пагорбів. Якщо вам ніде сховатися, зробіть із себе якомога непомітнішу мішень: присядьте і втягніть голову в плечі. Не ховайтеся від грози під великими крислатими деревами, особливо якщо вони самотньо стоять посеред поля. Якщо у момент бурі ви перебуваєте на воді, якнайшвидше доберіться до берега й залиште пляж.