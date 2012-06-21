Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі (Литва), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згоден, що ключ до позитивного рішення наших євроатлантичних прагнень - це передусім успіх наших реформ. І ми будемо і надалі робити все, щоб прискорити темп реформ, в тому числі в рамках виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО. Але вже ж сьогодні ми б хотіли отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить Україні перейти до наступного кроку нашої інтеграції з Альянсом ", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив що Україна хоче мати узгоджені з НАТО критерії та конкретні маркери, за якими надалі будуть оцінювати успішність реформ і готовність нашої держави до членства в Альянсі.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 липня, в Президентському палаці у Вільнюсі (Литва) розпочалася 4-та Міжнародна конференція з питань реформ в Україні, що триватиме два дні. Президент Литви Гітанас Науседа під час виступу на конференції зазначив, що ЄС і НАТО мають надати Україні чіткі плани руху до майбутнього членства.