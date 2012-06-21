Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва. 

Ситуація, в якій опинились Україна і цілий світ у зв’язку з пандемією, внесла зміни й у повсякденне життя людей, і в роботу органів влади. Не стала винятком і Державна міграційна служба. Чи змінилися пріоритети ДМС у зв’язку з карантином? Як тепер організовано комунікацію з громадянами і співробітниками? Які цифрові сервіси вже запроваджено та на які варто очікувати найближчим часом? Про ці та інші напрями роботи розповідає голова Державної міграційної служби Максим СОКОЛЮК.