Міністр оборони Андрій Таран у четвер, 20 травня, провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом Японії в Україні Такаші Кураі і аташе з питань оборони Японії полковником Даічі Сакамото.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає "Інтерфакс-Україна".

"Співрозмовники обговорили питання гуманітарної допомоги з боку уряду Японії для переоснащення військово-медичних закладів Збройних Сил України новітніми високотехнологічними зразками медичного обладнання та обмінялися думками щодо розвитку двостороннього оборонного та військового співробітництва, зокрема спільної участі у військових навчаннях, обміну досвідом у сфері військової медицини, проведення психологічної реабілітації військовослужбовці", – йдеться у повідомленні.

Надзвичайний та повноважний Посол Японії в Україні пан Такаші Кураі, у свою чергу, розповів про значні зусилля своєї держави, що докладаються для підтримання стабільності у світі шляхом розвитку міжнародно-правових відносин, особливо у сфері врегулювання міжнародних конфліктів, а також здійснення контролю за дотриманням міжнародних договорів з боку міжнародних організацій.

Наголошується, що уряд Японії на двосторонньому рівні планує продовжити надавати Україні допомогу і сприяння в проведенні широких реформ для забезпечення незалежності нашої країни і відновлення її територіальної цілісності.

Крім того, міністр оборони подякував аташе з питань оборони Японії полковнику Даічі Сакамото, службова діяльність в Україні якого завершується, за "значний особистий внесок у розвиток українсько-японського оборонного співробітництва під час перебування на дипломатичній роботі і урочисто вручив йому відзнаку Міністерства оборони України "Знак пошани".