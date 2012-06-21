Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що виконання Україною амбітної Угоди про асоціацію з ЄС забезпечує тісніші зв’язки з Європою та відкриває шлях до її членства в Євросоюзі, яке «не за горами».

Про це Шимоніте заявила у виступі на 4-й Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, повідомляє Укрінформ.

«Україна має найбільш амбітну Угоду про асоціацію з ЄС... Для її впровадження потрібно докласти зусиль, тому що це забезпечить процвітання України та тісніші зв’язки з Європою. Це також відкриває шлях до того, щоб Україна одного дня, який не за горами, таки стала членом ЄС. Я дуже хочу побачити цей день - не тому що я оптимістка, а тому, що це те, що вибрали для себе українці, і це те, чого вони заслуговують», - сказала Шимоніте.

Вона додала, що для цього треба буде виконати величезну кількість домашніх завдань.

У цьому контексті прем’єр-міністр Литви зазначила, що зусилля України в реформуванні енергосектора помітні для багатьох країн ЄС, привітала прагнення України долучитися до Європейської зеленої угоди та відкриття ринку землі в Україні з 1 липня.

«Ця реформа вже давно мала бути реалізована. Тепер важливо, щоб вона була реалізована правильно. Земельна реформа може зробити Україну однією з аграрних супердержав у світі», - вважає Шимоніте.

Водночас вона зауважила, що перед Україною також стоїть багато викликів, і один з них – це впровадження корпоративного управління у державних компаніях, зокрема, прозоре і справедливе призначення топ-менеджменту.

Окрім того, прем’єр-міністр Литви звернула увагу на брак поступу у реформуванні судової системи і необхідність забезпечення ефективної незалежної роботи антикорупційних органів, «що залишається найважливішим пріоритетом».

Окрім того, прем’єр-міністр Литви звернула увагу на брак поступу у реформуванні судової системи і необхідність забезпечення ефективної незалежної роботи антикорупційних органів, «що залишається найважливішим пріоритетом».