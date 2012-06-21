Україна готова до нового кроку у відносинах з НАТО та очікує, що Північноатлантичний Альянс сформує для країни дорожню карту матеріалізації політики відкритих дверей.

Про це заявила Ольга Стефанішина, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, під час Форуму «Україна 30. Безпека країни».

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що Україна і Грузія мають отримати відповіді на питання, які були окреслені в Декларації Бухарестського саміту 13 років тому.

«Сьогодні ми лише маємо привести у відповідність це рішення, прийняте свого часу з приводу євроатлантичної перспективи України і Грузії. Нам важливо відчувати пульс України і НАТО та робити все можливе, щоб вони бились синхронно. Україна є надійним партнером у підтримці безпеки Чорноморського регіону та всіх країн Східної Європи», – сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр наголосила, що робота з реалізації стратегічних та національних пріоритетів у сфері безпеки і оборони, а також щодо набуття повноправного членства в НАТО відбувається на щоденній основі.

«Сподіваємось, що найближчим часом ця робота знайде відгук у прийнятті рішень щодо запрошення України до наступного етапу зближення з Альянсом і демонстрації політичної солідарності з курсом для України», – наголосила Віце-прем'єр-міністр.

Ольга Стефанішина також відзначила ухвалення Верховною Радою законодавства про оборонні закупівлі та розвідку, а також, у першому читанні – закону про реформу Служби безпеки України. За її словами, наразі на порядку денному ухвалення законодавства, яке унормує демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони та, законодавство про державну таємницю.