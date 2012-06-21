За участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання Керівного комітету високого рівня із впровадження Рамкової програми партнерства між урядом України та ООН на 2018—2022 роки.

Обговорювалися основні результати виконання Рамкової програми та заплановані заходи для забезпечення досягнення спільних поставлених цілей партнерства, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр-міністр відзначив важливість співпраці з організаціями системи ООН у здійсненні таких ключових реформ, як боротьба з корупцією, судова реформа, децентралізація, реформи у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.

«Цінуємо діяльність ООН в межах наданої Україні міжнародної технічної допомоги. Нині успішно реалізують 10 проєктів загальною вартістю понад 125 мільйонів доларів. Послідовна політична підтримка ООН та надання технічної, експертної і фінансової допомоги є важливими у реалізації реформ та забезпеченні стабільності в нашій державі», — наголосив Денис Шмигаль.Очільник уряду також подякував ООН за підтримку в боротьбі з COVID-19.