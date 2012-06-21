У присутності Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 25 червня відбулося укладання Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку для системного проекту «Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення» на суму 350 млн дол. США.

Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та старший менеджер портфелю проектів Світового банку в Україні Клавдія Максименко.

Як зауважив Прем’єр-міністр, 350 млн дол. США будуть спрямовані на відновлення та розвиток економіки України під час пандемії, на соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій.

«Завдяки цим коштам ми зможемо реалізувати системні проекти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок. Відновлення економічного зростання та модернізація української економіки в умовах пандемії потребує особливих політик та ресурсів. І ми вдячні, що саме зараз наші партнери зі Світового банку допомагають Україні та українському народу», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував спеціалістам Світового банку, які залучені до реалізації різних проектів в Україні, та висловив впевненість, що плідний діалог та співпраця між Україною та Світовим банком надалі розвиватиметься.