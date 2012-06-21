Для світової спільноти вже восьмий рік через російську воєнну агресію наша держава — невід’ємна складова безпекового питання. І це, на жаль, не єдина сторінка в історії України, коли її ім’я лунало в небезпечному контексті.

35 років тому сталася страшна аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Цю катастрофу вважають найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих, так і за економічним збитком. Ця катастрофа стала застереженням для світу: робити все заради безпеки використання мирного атома.

У 35-ті роковини аварії на ЧАЕС Україну відвідав гендиректор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі. Президент Володимир Зеленський назвав цей візит символічним і під час зустрічі з гостем подякував МАГАТЕ та міжнародній спільноті за увагу до чорнобильської проблематики з перших днів трагедії, а також за підтримку в подоланні її наслідків.

До слова, МАГАТЕ здійснює постійний міжнародний контроль за діяльністю українських АЕС, періодично надаючи необхідні звіти та рекомендації.

Володимир Зеленський розповів Рафаелю Маріано Гроссі, що Україна працює над розвитком атомної галузі задля енергобезпеки та синхронізації національної енергосистеми з енергосистемою Євросоюзу.

«Плануємо перейти до використання новітніх ядерних реакторів, зокрема малих модульних SMR-160, оскільки маємо на меті локалізувати технологічне виробництво для SMR-160 в Україні», — цитує слова Президента його Офіс.

Глава держави відзначив особливу роль знань в атомній енергетиці.

«Наші експерти мають унікальний досвід у галузі ядерної безпеки та виведення ядерних об’єктів з експлуатації й готові ділитися цими знаннями з МАГАТЕ, щоб аварії більше ніколи не трапилися», — наголосив він і зазначив, що крок за кроком зруйнований четвертий енергоблок перетворюється на екологічно безпечну систему. Для цього реалізовано безпрецедентний інженерний проєкт — арку нового безпечного конфайнмента.

Президент звернув увагу на питання ядерної безпеки в європейському регіоні. Ішлося про захоплення Росією під час окупації частини України ядерних установок і матеріалів у Криму, які є власністю України і щодо яких застосовуються гарантії МАГАТЕ. І сім років ані компетентні органи України, ані МАГАТЕ не мають доступу до ядерних установок та матеріалів. А нестача такої інформації — це проблема, яка не має кордонів, а її наслідки не матимуть меж.

Із гендиректором МАГАТЕ зустрівся й Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду говорив, що Україна долає наслідки аварії на ЧАЕС разом із країнами-партнерами.

«Наше завдання — перетворити об’єкт ЧАЕС на екологічно безпечну систему. Україна отримала ліцензію на експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива — СВЯП-2 Чорнобильської АЕС, що дасть змогу перемістити ядерне паливо зі сховища СВЯП-1, побудованого під час ліквідації аварії у 1986 році», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну слова Дениса Шмигаля.

Прем’єр розповів, що Україна розробила стратегію переходу до відновлюваних джерел енергії, і в документі приділено увагу розвитку ядерної енергетики.

«Ядерна енергія — база енергосистеми України. Наша ядерна енергогалузь функціонує відповідно до національних і міжнародних стандартів і вимог МАГАТЕ щодо гарантування ядерної та радіаційної безпеки. При цьому Україна демонструє надійність і прозорість чинної системи контролю за ядерними матеріалами», — підкреслив очільник уряду.

2023 року українська енергосистема має синхронізуватися з європейською мережею ENTSO-E. Це сприятиме подальшому розвитку ядерної енергетики в Україні.

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«Урядового кур’єра»