Україна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі пандемії коронавірусу. Про це свідчать основні епідеміологічні показники.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Наша країна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери", - заявив міністр.

Він зазначив, що за минулий тиждень кількість захворілих зменшилася з 92 тисяч до 77 тисяч у порівнянні із позаминулим тижнем.

"Тобто, на 15 тисяч осіб менше захворіло за минулий тиждень, ніж за позаминулий", - констатував Степанов.

Кількість госпіталізацій за той самий період зменшилася в Україні на 3400 осіб.

"Всі ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 квітня, підтвердили ще 7915 нових випадків коронавірусу. При цьому одужав 17 391 пацієнт.

За добу госпіталізували 1650 осіб, а також підтвердили 432 летальних випадки.

З початку пандемії в Україні захворіли 2 млн 38 тисяч 248 осіб, одужали - 1 млн 596 тисяч 829, летальних випадків - 42 950. Активними хворими залишаються 398 469 пацієнтів.