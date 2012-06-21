Справедлива трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт, а про соціальну відповідальність, нові інвестиції, нові можливості та розвиток інноваційних галузей економіки. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на IV Міжнародній вугільній конференції «Вугільні регіони України: справедлива трансформація та видобуток вугілля. Український та міжнародний досвід».

Як відзначив Прем’єр-міністр, відмова від викопного палива та перехід до кліматичної нейтральності — процес довготривалий, а тому справедлива трансформація вугільних регіонів має бути спланованою та всеохопною.

«Вже цього року за підтримки наших міжнародних партнерів ми почнемо два пілотних проекти — у Червонограді та Мирнограді. Паралельно ми також плануємо дати старт ще декількох проектах по тих шахтах, які технологічно підлягають закриттю та подальшій трансформації», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що за підтримки Світового банку та уряду Німеччини Україна отримає найкращий досвід та технології для проведення справедливої трансформації вугільних регіонів.

«Успішність трансформації вугільних регіонів нашої країни безпосередньо залежить від залученості всіх учасників процесу: від місцевої влади до міжнародних партнерів. Разом ми маємо розробити універсальну модель перепрофілювання та відновлення шахтарських регіонів, яка створить нові можливості для їхніх мешканців та інвесторів», — Денис Шмигаль.