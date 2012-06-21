У литовському місті Клайпеда відбулася зустріч міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра транспорту та зв’язку Литви Маріуса Скуодіса. Міністри обговорили питання посилення співпраці та перспективи нових проектів.

«Литва є одним із найголовніших стратегічних партнерів України, зокрема і в контексті наших євроатлантичних прагнень. Ми дуже цінуємо цю співпрацю та налаштовані на її подальше посилення. Багато про нові можливості взаємодії говорилось на зустрічі Президентів України та Литви.

Партнерство у сфері транспорту - один із пріоритетів. Ми відновлюємо діалог про реалізацію давньої ідеї – поєднання залізничним сполученням Балтійського та Чорноморського регіонів. Для обох країн це шанс оптимізувати логістику, збільшити навантаження на морські порти та вийти на нові світові ринки.

З міністром транспорту та зв’язку Литви ми вже домовились про запуск пілотного проекту, у рамках якого будемо розвивати мультимодальні перевезення між країнами, у тому числі шляхом збільшення потоку напівпричепів. Також на часі відновлення пасажирського маршруту «4 столиці», з Києва до Риги», – розповів Олександр Кубраков.

Наразі між Балтійським і Чорноморським регіонами здійснюються великі вантажні потоки, проте частка вантажів, що рухаються з України, є дуже низькою. У Клайпедському порту українські вантажі становлять лише близько 1-2% всіх вантажів. За оцінками литовської сторони, потік товару з України потенційно може бути вдесятеро вищим.

Для здійснення мультимодальних вантажних перевезень морем та залізницею будуть використовуватися, зокрема, і автомобільні напівпричепи в якості інтермодальних транспортних одиниць. Щоб це стало можливим, Міністерство ініціює зміни до українського законодавства, що дасть змогу класифікувати напівпричепи як вантаж, а не як транспортний засіб.

Запуск пілотного проекту планується у вересні цього року. Успішна реалізація домовленості має потенціал зробити Клайпедський порт в Литві північними воротами України для виходу до Скандинавії, водночас Одесу — південними морськими воротами Литви у Чорноморський регіон.