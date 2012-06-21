Україна та Туреччина активізують співпрацю в галузі туризму. І це не випадково, адже найбільша кількість туристів в Туреччині під час пандемії була саме з України.

Розпочавши програму сертифікації безпечного туризму під час світової кризи в туризмі через глобальний спалах COVID-19, Туреччина та Україна зараз роблять спільний крок вперед. Маючи майже 1 мільйон туристів у 2020 році, Україна увійшла до першої четвірки країн за кількістю туристів, які відвідали Туреччину.

Під час переговорів, які пройшли 27 квітня в турецькому місті Анталія, було досягнуто домовленості між двома країнами про забезпечення безпеки туристів, захист їх прав та законних інтересів, а також поліпшення якості туристичних послуг.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой підписали Спільну декларацію про наміри щодо співробітництва з питань дотримання прав та безпеки туристів.

Угода дасть можливість спростити правила перетину кордону для громадян обох країн, одночасно забезпечуючи безпечний проїзд під час пандемії COVID-19. Відповідно до угоди, Туреччина та Україна обмінюватимуться інформацією про свої системи вакцинації.

Спільна декларація про наміри, яку підписали Олександр Ткаченко та Мехмет Нурі Ерсой в Анталії, також збільшить кількість регулярних та чартерних рейсів між двома країнами, сприяючи збільшенню взаємних туристичних потоків.

Згідно з підписаною декларацією про наміри, сторони співпрацюватимуть в організації взаємних навчальних та інформаційних поїздок для представників туристичного ринку, засобів масової інформації, блогерів та журналістів, які займаються промоцією визначних туристичних пам'яток в обох країнах.

Україна організує візити експертів для обміну досвідом щодо категоризації та стандартів якості готелів Туреччини. Також буде заохочуватися розробка спільних планів співпраці між туристичними агенціями обох країн.

У рамках угоди Україна та Туреччина розвиватимуть співпрацю щодо залучення інвестицій у сферу туризму та курортів. Обидві країни продовжуватимуть інформувати одна одну про інвестиційні стимули.

Також обидві сторони підтверджують наявність туристичних аудіогідів українською та турецькою мовами та українських каналів у турецьких готелях.