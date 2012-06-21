Започаткування стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом у сировинній сфері обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчовіч під час зустрічі 13 липня.

Прем’єр-міністр України відзначив, що це вже друге, після енергетичного, стратегічне партнерство між Україною та ЄС, що є свідченням високого рівня двостороннього співробітництва.

«Стратегічне партнерство дозволить нам поглибити співпрацю у галузі сировини. Значний потенціал покладів мінеральних ресурсів в Україні, а також необхідність модернізації видобувної, переробної промисловості України, удосконалення законодавчої та адміністративної бази для інвесторів стануть міцною базою нашого партнерства», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна налаштована посилити участь у Групі Європейської Комісії з питань постачання сировинних матеріалів, враховуючи стратегічний рівень відносин з ЄС у сировинній сфері. За його словами, цей інструмент співпраці сприятиме спільній розробці з Євросоюзом підходів щодо використання українського потенціалу у видобувній галузі, щоб допомогти ЄС будувати глобальні конкурентоспроможні виробничі ланцюжки доданої вартості в Європі.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчовіч зі свого боку відзначив, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС відкриває широкі можливості для співпраці у різних сферах.

Під час зустрічі сторони також обговорили співробітництво у питаннях боротьби зі змінами клімату, перехід до вуглецевої нейтральності, залучення українських компаній до різних європейських програм та укладення «промислового безвізу».