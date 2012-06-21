Основне завдання уряду під час двох виборчих кампаній — гарантувати проведення вільного й демократичного виборчого процесу та забезпечити сталий економічний розвиток країни. На цьому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив під час зустрічі із представниками Міжнародного республіканського інституту, Європейської мережі організацій спостереження за виборами (ENEMO) та Національного демократичного інституту. Вони виконуватимуть місію спостерігачів на президентських виборах в Україні разом із зареєстрованими ЦВК 2344 міжнародними спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організацій.
Глава уряду підкреслив, що наша держава відкрита демократичному світу і твердо стоїть на позиціях незворотності реформ, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. «Важливо, аби і президентські, і парламентські вибори відбулися прозоро, відкрито й демократично. Це фундаментально важливо. І просив би концентруватися на цих цілях і спостерігачів. Усі моменти, які потребуватимуть підтримки уряду, готові забезпечити. Успіх буде тоді, коли воля народу реалізується внаслідок чесних виборів. Це зміцнить нашу демократію. Уряд забезпечив проведення першого етапу виборів передусім щодо матеріально-технічного забезпечення. Усі питання організаційного характеру вирішено», — зазначив Володимир Гройсман.
Також Прем’єр торкнувся питання безпеки. «Усі мають діяти в межах законів України. Вимога чітка: якщо будуть прояви порушення закону або намагання втрутитися у процес, вони мають бути негайно припинені силами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції», — констатував глава уряду. Він звернув увагу на зовнішні загрози передусім у контексті спроб Росії втрутитися в український виборчий процес. В уряді припускають, що РФ може вдатися до ескалації на Донбасі або в Азово-Чорноморському регіоні, активно розповсюджуватиме фейки та відверту дезінформацію для впливу на настрої виборців.
«Росія намагається втручатися у виборчий процес, використовуючи різні інструменти. Спеціальні служби цим опікуються», — уточнив Володимир Гройсман.
«Урядового кур’єра»