Усі області України перебувають у «зеленій» зоні щодо показників захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, які досягли найнижчих значень за останній рік. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Як повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, за минулу добу виявлено 420 нових хворих на COVID-19. Це найнижчий показник за останній рік.

«Усі області України перебувають у «зеленій» зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в «зелену» зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення», – зазначив Денис Шмигаль.

Очільник уряду розповів, що понад 1 млн 479 тис. громадян отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а понад 238 тис. осіб – дві дози. За минулі вихідні щеплено 57 тис. українців. Було відкрито понад 50 центрів вакцинації, у яких працювало 178 мобільних бригад.

За словами Прем’єр-міністра, Україна на сьогодні одержала 4 млн 850 тис. доз вакцин. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що після підтвердження всіх контрактів на постачання вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян.

Триває робота над створенням так званого ковід-сертифіката. За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український «ковід-сертифікат» має з’явитися в додатку «Дія».

Також відбувся офіційний запуск електронних лікарняних. Були проведені відповідні вебінари з лікарями. На сьогодні 109 закладів охорони здоров’я вже випробували функціонал та видали електронні медичні висновки.

Крім того, очільник МОЗ доповів Президенту щодо ситуації з виявленою заборгованістю перед медичними працівниками, яка виникла за квітень-травень.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності жорсткої персональної відповідальності чиновників за невиплати лікарям, аж до звільнення, і поставив завдання у найкоротший термін ліквідувати заборгованість.

«Ця ситуація неприпустима для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі – на передовій боротьби з пандемією», – зазначив він.

Глава держави закликав очільника уряду та міністра охорони здоров’я взяти це питання під контроль.