Україна зацікавлена у залученні представників США до Нормандського формату, оскільки нові союзи Україні «точно потрібні».

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України, член української делегації в ТКГ і на переговорах у Нормандському форматі Олексій Резніков в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

«Переконаний, що не будемо (заперечувати проти участі США у Нормандському форматі - ред.), оскільки ми давно вже кажемо, що це було б розумно, справедливо і у тому числі частиною наших очікувань відносно виконання Будапештського меморандуму, якого ніхто не скасовував», - заявив Резніков, додавши, що після зустрічі американського та російського президентів у Женеві бажання щодо залучення США до переговорного процесу не зникло.

«Як кажуть, нам своє робить. У них була своя зустріч, у нас буде своя. Нам же треба щось робити. Ми точно не можемо жити в режимі очікування ще сім років, як це було раніше, чекати, коли хтось за нас домовиться. За нас можуть домовитися не в наших інтересах. Ми це вже проходили. Нові союзи, нові альянси нам точно потрібні. Але із самостійною позицією», - зазначив Резніков.

Він також нагадав, що Україна має право вимагати як мінімум консультацій у рамках Будапештського меморандуму, де є й американці, і французи, і росіяни.