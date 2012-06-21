Посилення торгово-економічної, енергетичної співпраці та протидію російській агресії обговорив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з представниками німецької влади.

На зустрічі, що відбулася 24 травня, були присутні федеральний голова партії «Союз90/Зелені» Роберт Габек, депутат Європейського Парламенту Віола Фон Крамон-Таубадель, депутати Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Омід Нуріпур та Мануель Заррацін.

Прем’єр-міністр України зауважив, що ФРН посідає перше місце серед торговельних партнерів України в ЄС. Він додав, що Україна прагне надалі використовувати спільний потенціал для розширення напрямків співробітництва та зміцнення двосторонніх відносин.

Також, за словами Глави Уряду, Україна зацікавлена в розширенні співробітництва з Німеччиною в енергетичній сфері.

«Ми вже маємо суттєві напрацювання на цьому напрямі. У серпні минулого року Україна та Німеччина підписали спільну заяву про налагодження Енергетичного партнерства. Вона передбачає поглиблену взаємодію у сферах відновлювальної енергетики, енергоефективності, декарбонізації і зміни клімату, водневої економіки, трансформації вугільних регіонів», — зазначив Денис Шмигаль.

Як відзначив Прем’єр-міністр, Україна має 61 вугільний регіон, які залежать від монопідприємств. Він подякував Німеччині за допомогу в сприянні справедливій трансформації вугільних регіонів в Україні.

«Цього року ми започатковуємо два пілотних проекти на шахтах. Ця реформа допоможе створити нові робочі місця та сприятиме декарбонізації. Україна твердо стоїть на засадах Європейського зеленого курсу», — підкреслив очільник Уряду.

Денис Шмигаль також наголосив, що пріоритетна мета України в енергетичній сфері — приєднання до ENTSO-E. За його словами, синхронізація української енергетичної системи з європейською мережею у 2023 році — важливий крок для України, яким зараз Уряд активно займається.

Крім того, Прем’єр-міністр відзначив важливість підтримки Німеччини в протидії агресії з боку Російської Федерації та долучення німецької сторони до ініціативи «Кримська платформа».