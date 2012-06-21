Австрія і Нідерланди з 1 липня відновили в’їзд для українців за умови повної вакцинації перед поїздкою.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає "Радіо Свобода".

Згідно з інформацією на сайті МЗС, від 1 липня в’їзд з України в Австрію можливий для всіх цілей подорожей.

В’їзд без реєстрації і без карантину можливий із сертифікатом (доказом) про повну вакцинацію проти COVID-19, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду і проведена не довше ніж 270 днів тому. Сертифікат має бути англійською або німецькою мовами із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини та/або лікарським підтвердженням із найменуванням вакцини і кількості зроблених доз.

Визнані Австрією вакцини: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Щодо Нідерландів, то з 1 липня в’їзд громадян України, які є власниками біометричних паспортів, до цієї країни можливий для всіх цілей подорожей.

В’їзд без карантину можливий із сертифікатом (доказом) про повну вакцинацію проти COVID-19 однією з наведених нижче вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду.

Визнані Нідерландами вакцини: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

З 1 липня 2021 року Нідерланди визнають сертифікат про щеплення від COVID-19 як заміну сертифікату про Covid-тестування.