Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ЄС і НАТО мають надати Україні чіткі плани руху до майбутнього членства.

Про це Науседа сказав у виступі на відкритті 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Потрібно чітке бачення того, яким чином Україна може зробити внесок до євроатлантичної спільноти і як вона може зближатися з ЄС і НАТО. Україні потрібні чіткі плани для того, щоб просуватися вперед, а міжнародна спільнота очікує запевнень у тому, що послідовний процес реформ в Україні продовжиться», - сказав Науседа.

Президент Литви зазначив, що конференція зібрала визначних представників ЄС, НАТО, інших міжнародних організацій, громадянського суспільства, бізнес-спільноти, аналітичних центрів, які поділяють спільну мету – підтримувати українські політичні на економічні реформи.

«Разом нам необхідно надіслати чіткий сигнал, що сильна євроатлантична та європейська спільнота потребує сильної України. Україна відіграє дуже важливу роль у європейському та глобальному контексті – це велика країна, вона здатна надати значного поштовху економічному розвитку Європи», - вважає Науседа.

Він додав, що стратегічний інтерес міжнародної спільноти полягає в тому, щоб Україна була демократичною і процвітаючою країною з ринковою економікою і діяла на основі верховенства права.

За словами президента Литви, попри пандемію COVID-19, продовження російської агресії та окупацію Криму Київ продемонстрував готовність проводити реформи.

«Одним з найважливіших завдань є просування справедливості як ключової цінності, підвищення довіри українців до судової системи, їхньої впевненості у тому, що антикорупційна система працює належним чином, прояснення процесу приватизації. Все це - необхідні речі для ефективного функціонування держави», - акцентував президент Литви.

Як повідомлялося, у середу в Президентському палаці у Вільнюсі (Литва) розпочалася 4-та Міжнародна конференція з питань реформ в Україні, що триватиме два дні.