Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
На цьому наголосила на брифінгу в. о. міністра енергетики України Ольга Буславець. За її словами, міністерство підтримує експорт електроенергії за всіма напрямами залежно від ринкової кон’юнктури, але імпорту вітчизняна енергосистема не потребує. Наявних в Україні потужностей генерації достатньо не лише для задоволення внутрішніх потреб країни, а й для експорту.
Наразі ж спостерігаємо картину геть інакшу: за перше півріччя поточного року Україна порівняно з аналогічним періодом торік на 12,3% знизила експорт електроенергії. Що ж до імпорту, то через особливості Об’єднаної енергосистеми України він можливий лише з Росії та Білорусі, що у даному разі практично одне й те саме, настільки енергосистеми цих двох країн інтегровані одна в одну.
Нагадаємо, восени 2019 року, вперше після чотирирічної перерви, Україна почала імпортувати електроенергію з РФ. Це сталося через те, що народний депутат, голова комітету з питань енергетики Верховної Ради Андрій Герус вніс правку до ухваленого 18 вересня закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії».
Такий крок призвів до зниження рентабельності українських електростанцій і посилення енергозалежності від північного сусіда. Через це у грудні минулого року Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради і зловживання владою проти Андрія Геруса. Таку саму вимогу висунув Шевченківський районний суд до СБУ.
На початку липня стало відомо, що прокуратура розпочала розслідування проти Андрія Геруса, а також колишнього міністра енергетики Олексія Оржеля і члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Коваленка за звинуваченням у державній зраді.
Натомість уряд з ініціативи Міністерства енергетики запропонував запровадити заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі хоча б тимчасово, до кінця наступного року. Мало того: днями Білорусь вперше за багато років почала імпортувати електроенергію з України, що є важливим економічним та політичним сигналом.
Що ж до технічного боку справи, то, за словами Ольги Буславець, українська енергосистема наразі синхронізується з європейською, а поновлення імпорту з Росії та Білорусі і навіть припущення щодо такої можливості ставить євроінтеграцію в енергетиці під загрозу.