Процес деолігархізації в Україні триватиме, допоки всі олігархи не стануть просто представниками великого бізнесу. Реформи, які проводяться у країні, мають на меті зробити Україну зрозумілою світові та забезпечити громадянам заможне й комфортне життя. Про це написав Президент України Володимир Зеленський у своїй колонці для видання «Фокус».

Глава держави зазначив, що всі успішні держави мають дещо спільне. По-перше, вони мають щось унікальне й корисне, що можуть запропонувати світові. А по-друге, побудували власну систему відносин між владою та громадянами, яка дає змогу налагодити діалог.

«Саме виходячи з цих двох стартових ідей ми й почали процес трансформації України. Перше – потрібно створити умови для того, щоб Україна змогла знайти свій шлях успіху у глобальному світі. Це не просто, але точно можливо. Друге – зробити державну систему стійкою, сучасною, готовою дієво реагувати на сучасні виклики, зберігаючи при цьому демократію. Демократію справжню, не імітаційну. Таку, яка працює в інтересах усіх громадян, а не купки обраних», – пояснив Володимир Зеленський.

За його словами, починаючи з 1990-х років, в Україні сформувався прошарок «обраних» – людей, які, скориставшись ситуацією, сконцентрували у своїх руках політичні, фінансові, промислові та медійні ресурси і які й донині фігурують у списках найбагатших українців. І відносини в державі ця група людей моделювала для себе, з огляду на власні інтереси. А решта суспільства мала просто змиритися з таким станом справ.

«Відверто скажу, держава, де є подібна нерівність, точно не зможе бути комфортною та конкурентною. Абсолютна більшість українців не вважала таку ситуацію справедливою», – наголосив Президент.

Ця суспільна незгода, на його думку, позначилася на підсумках президентських виборів 2019 року.

«Те, з яким красномовним результатом програв тоді один з олігархів, наочно демонструє, на що насправді розраховує суспільство. На інший державний світогляд. На інші принципи та правила життя в країні. На інший рівень суспільного діалогу. Дещо нам уже вдається. Наприклад, вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук», – зазначив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що політик і бізнесмен Віктор Медведчук за допомогою законних інструментів був позбавлений можливості використовувати медіаактиви та державне майно для того, щоб відверто бити по країні й завдавати руйнівної шкоди національній безпеці.

«Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами. Це могли б зробити і влади, які були раніше. Якби хотіли. Але тоді вважалося, що олігархи – це вигідно, закономірно й гарантує стабільність», – зауважив Президент.

На його думку, політика деолігархізації полягає в тому, щоб позбавити таких осіб сконцентрованого медіаресурсу, непрозорого доступу до стратегічних активів, а також «даху» у владних структурах.

Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом українському суспільству буде представлений фундаментальний законопроєкт про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд на цю проблему.

«Нам дуже потрібні максимальна прозорість економічних відносин, недопущення деструктивних концентрацій ресурсів та рівність усіх громадян перед законом і судом. Поки цього не було, країна десятиліттями рухалася до статусу бідної у Європі. Ми це забезпечимо – і Україна зможе перейти до стабільного економічного зростання протягом десятиліть, нарешті вирішить, зокрема, й проблему бідності», – наголосив Глава держави.

Щоб розв'язати проблему бідності, у країні проводяться десятки ґрунтовних реформ, також зазначив Президент.

«І доброчесний суд, і ефективна децентралізація, і сучасний фінансовий сектор, і приватизація, і завершення земельної реформи, і створення максимально можливих умов для економічного розвитку. Це десятки фундаментальних реформ. А все це разом і є зміна системи і зміна суспільних відносин», – констатував Володимир Зеленський.

На його переконання, мета всіх цих важливих трансформацій – зробити Україну зрозумілою світу, як ті держави, які вже забезпечують своїм народам заможне та комфортне життя.

Щоб цього досягти, на думку Президента, громадянам необхідно припинити боротьбу одне з одним, до якої активно підштовхують олігархічні структури, і, як наслідок, – втрачати спільні шанси. Крім того, люди самі мають визначити, що пропонувати глобальному світу, а влада повинна дати більше свободи й безпеки, щоб суспільство функціонувало продуктивніше і стало успішним.

«Наприклад, ми здійснюємо дебюрократизацію відносин між державою та громадянином. Мільйони українців уже звикли користуватися додатком «Дія» для отримання адміністративних послуг, допомоги від держави, сплати штрафів або просто для пред'явлення документів. Україна стала першою у світі країною, де цифрові паспорти мають однакову силу зі звичними паперовими документами. Можемо ж бути першими, справді сучасними? Можемо», – наголосив Володимир Зеленський.

Також, на його переконання, щоб реалізувати потенціал України, потрібна справедлива й раціональна державна система – та, яку будували дуже довго й фундамент якої створюється саме зараз.

«Ну і, звичайно, нам потрібен мир. Всі війни закінчуються. Ми ніколи не роздмухували це протистояння. Навпаки, завдяки раціональній дипломатії ми зробили те, що було неможливо раніше. Це й тиша на фронті, яка минулого року врятувала десятки життів. Це й транзитний газовий контракт – на сто відсотків у наших інтересах. Це і звільнення полонених – деякі з них були у неволі роками. Якщо вдалося це, то вдасться й усе інше, що необхідно для встановлення чесного та стабільного миру», – підсумував Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що за ці два роки Україна щонайменше зрозуміла, яке місце повинна зайняти у сучасному глобальному світі та які трансформації й реформи повинні привести нас до цього місця.

«А конкретні дії на цьому шляху – цілий пакет системних реформ, пов'язаних одна з одною, які повинні знищити традиційний олігархічний устрій і замінити його набагато справедливішими соціально-економічними відносинами», – резюмував Президент.