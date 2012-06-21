У галереї «Мистецтво Слобожанщини» китайський художник Чжу Цзяньсюнь, що народився 1993 року в Шеньяні, а пізніше переїхав в Україну, до Харкова, презентує виставку живопису «Кольоровий дотик». За словами організаторів, на виставці буде представлено пейзажі й натюрморти, які Чжу Цзяньсюнь написав у різних куточках України. Майстерності станкового живопису китайський художник навчався в Харківській державній академії дизайну і мистецтв, тому його творчість близька до харківської школи живопису, якій притаманні риси імпресіонізму.
«Кожна з робіт передає особливий настрій. Вона наповнена щирим сприйняттям світу і бажанням жити в гармонії з ним. У роботах Чжу природа, що нас оточує, постає в усій красі, мінливості й різноманітності, а художні прийоми ще більше це підкреслюють», — розповіли в галереї.