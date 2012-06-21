Захист і державна підтримка конкуренції, імплементація найкращих стандартів Європейського Союзу в Україні посилюють позиції вітчизняних компаній на зовнішніх ринках, дають змогу стати гідними їх гравцями й пришвидшують інтеграцію нашої держави в європейський простір. На цьому акцентував Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко під час виступу в столиці на Міжнародній конференції «Реформа державної допомоги в Україні».
«Після 2014 року, в умовах воєнної агресії РФ, перед нами постало багато економічних викликів. Зовсім інша структура торгівлі потребувала дуже швидкої переорієнтації економічної моделі та економічної системи України загалом. Дуже важливим кроком стало підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це був поштовх до дуже важливих структурних змін економіки», — наголосив міністр.
Олександр Саєнко підкреслив, що останніми роками ухвалено важливі історичні рішення, зокрема в секторі корпоративного управління, публічних закупівель, реформування системи державної допомоги. «Українські компанії мають бути більш конкурентними, вільно представляти свій продукт, послуги на європейському ринку. Це зовсім інші стандарти, інша рентабельність, інші вимоги до конкурентності та якості наших товарів. І реформа системи державної допомоги, адаптація й гармонізація стандартів ЄС, упровадження директив допомагає в цьому якнайкраще. Чесна конкуренція — ключовий чинник ефективності підприємства, ринкової економіки, але й державна допомога має бути прозорою, ефективною. Дуже важливо чітко розуміти, скільки держава надає допомоги і який ефект від цього», — цитує слова міністра його служба.
Посадовець додав, що між урядом, парламентом, Антимонопольним комітетом і європейськими колегами є гармонійний діалог, а реформа державної допомоги — приклад, коли ефективне законодавство, вчасно розроблена нормативна база, залучення найкращого експертного досвіду Європейського Союзу та ефективна робота АМКУ — запорука досягнення всіх поставлених завдань.
«Ринок Євросоюзу один з найбільших та конкурентних, присутність на ньому дуже важлива для українських компаній. Представники уряду відвідують багато областей України, і дуже приємно чути, коли керівники невеликих та середніх підприємства кажуть, що працюють на європейському ринку, мають замовлення на роки, розширюють географію поставок», — зазначив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»