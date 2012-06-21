У Національній академії наук заявили про позитивну динаміку в усіх регіонах України щодо COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 9-22 червня, зробленому НАНУ.

“Продовжується позитивна динаміка в усіх регіонах України. 7 червня було зафіксовано найменше число нових виявлень (535) з торішнього червня, тоді як середні показники нових виявлень відповідають середині торішнього серпня. За два тижні смертність від COVID-19 зменшилася майже вдвічі. Водночас, в офіційній статистиці нових виявлень зростає частка оприлюднення давніх випадків, що суттєво збільшує похибку при прогнозуванні”, - зазначають у НАНУ.

Науковці інформують, що останнім часом кількість нових позитивних ПЛР-тестів описує епідемічну динаміку адекватніше, ніж офіційна кількість нових виявлень, що добре видно на прикладі Києва. За офіційною статистикою, кількість нових виявлень у Києві зростає вже кілька тижнів, але кількість позитивних тестів продовжує зниження, кількість нових виявлень на дату тестування також знижується. Аналіз затримок оприлюднення показав, що кількість нових виявлень у статистиці збільшується через оприлюднення великої кількості давніх випадків і не відповідає реальному епідемічному процесу.

Як ідеться у прогнозі, "середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 1718 осіб на день (зменшення вдвічі за два тижні), середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1465 протягом тижня 9–15 червня та 1013 – протягом тижня 16–22 червня".

Оперативні дані Міністерства юстиції щодо загальної смертності у травні вказують на швидке зменшення надлишкової смертності, динаміка якого незначно випереджає динаміку летальних випадків при COVID-19.

Науковці заявляють, що якби зараз хвороба була повністю зупинена, реальна смертність була б, імовірно, дещо нижча, адже загальна смертність могла зменшитися через те, що деякі люди, які вже були важко хворі, померли на тлі пандемії через інфікування коронавірусом або недостатній догляд медичним персоналом в умовах обмеженості доступу до медичного обслуговування.

Спостережувана летальність тимчасово сягала 4% для дат довгих травневих вихідних на тлі високої захворюваності серед людей похилого віку.

Водночас кількість хворих дітей серед усіх виявлених хворих продовжила зростання, наголошують у НАНУ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявили 1 385 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 57 дітей та 74 медпрацівники.