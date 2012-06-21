Загалом Україна виграла 10 медалей на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное в угорському Сегеді

В угорському Сегеді завершився етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. У заключний день змагань збірна України завоювала п'ять медалей, повідомляє Укрінформ.

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова виграли «золото» в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Також українки завоювали «бронзу» в каное-двійці на дистанції 200 м.

«Срібло» етапу Кубка світу в Сегеді виграли Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 м) і пара Марія Кічасова-Скорик - Людмила Кукліновская (байдарка-двійка, 200 м). Бронзовими призерами стали Повх та Іван Семикін (байдарка-двійка, 200 м).

Вчора українські спортсмени також виграли п'ять медалей в Сегеді. Україна виграла дві медалі в каное-одиночці на дистанції 500 метрів. «Золото» завоювала Людмила Лузан, а Анастасія Четверикова стала другою.

Лузан також виграла «бронзу» в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Бронзові нагороди завоювали Дмитро Даниленко – Олег Кухарик (байдарка-двійка, 500 м) і Віталій Вергелес – Андрій Рибачок (каное-двійка, 500 м).

Всього збірна України завоювала десять медалей (2 золоті, 3 срібних, 5 бронзових) на етапі Кубка світу в Сегеді і посіла друге місце в Кубку націй.