У фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" в Роттердамі перемогла група Måneskin, що представляє Італію, з результатом у 524 голоси.

Український гурт "Go_А" з піснею "Shum" посів 5 місце з результатом у 364 голоси, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До першої трійки за підсумками голосування також увійшли представник Франції Барбара Праві з піснею "Voilà", яка набрала 499 голосів, і представник Швейцарії Gjon's Tears з піснею "Tout l'Univers", який набрав 432 бали.

За кількістю балів від глядачів український гурт "Go_А" посів друге місце (267), повідомляється на сторінці гурту у Facebook.

Як повідомлялося, в гранд-фіналі "Євробачення" в Нідерландах взяли участь представники 26 країн. За результатами двох півфіналів, які відбулися 18 і 20 травня, до фіналу конкурсу вийшли представники 20 країн.

Так, за підсумками першого півфіналу, крім України в фінал пройшли представники Норвегії, Ізраїлю, Азербайджану, Мальти, Литви, Кіпру, Швеції, Бельгії, Росії. За підсумками другого півфіналу – Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція і Фінляндія.

Крім них у фіналі конкурсу виступлять країни "великої п'ятірки", які не беруть участі в відборі, – Німеччини, Франції, Іспанії, Великої Британії та Італії. Також до фіналу відразу пройшов представник країни проведення конкурсу – Нідерландів.

НАРОБИЛИ ШУМУ:

"Євробачення" цього року проходить з 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на "Євробаченні" в 2019 році, проте в 2020 році конкурс було скасовано у зв'язку з пандемією коронавірусу.