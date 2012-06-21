В Україні 23 червня дощі пройдуть місцями у південних областях, Карпатах і на Прикарпатті, вночі 17-22°, вдень 30-35°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"У південній частині, Карпатах та на Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів і спека. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 30-35°, на Одещині та Миколаївщині 24-29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу утримається суха погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 20-22°, вдень 32-34°, на Київщині 17-22°, вдень 30-35°.

Синоптики прогнозують 24-25 червня у південній частині, вдень і на північному заході країни місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°; вдень 31-36°, у південній частині 28-33°.

На Київщині 24-25 червня опади не очікуються. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 31-36°.

Згідно з прогнозом на 26-27 червня, у західних областях очікуються короткочасні грозові дощі; температура вночі 14-20°, вдень 23-29°.

На решті території невеликі дощі, грози (26 червня лише місцями вдень); температура вночі 17-23°, вдень 28-34°, на сході до 36°.

У столичному регіоні 26 червня вночі без опадів, вдень місцями, впродовж 27 червня по всій області невеликі дощі, грози. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°.