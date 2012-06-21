Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що вже з 3 червня по непарних числах курсує довгоочікуваний жителями Східної України поїзд № 269/270 Лисичанськ — Одеса. Також з 3 червня почав курсувати поїзд №204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг №189/203 курсуватиме з 6 червня.

З 4 червня до Азовського моря вирушає потяг №282/281 Хмельницький — Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг №280/279 Жмеринка — Генічеськ. З 5 червня по непарних числах Укрзалізниця запускає потяг №231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ; у зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах.

З 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська. Потяг №472/471 Дніпро — Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно — по непарних. Потяг №552/551 Кривий Ріг — Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом №261/262 Харків — Бердянськ. З 11 червня зі Львова вирушить потяг №86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська.

Крім того, для жителів Чернігова та Сум Укрзалізниця запустила потяги №213/214 Суми – Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Потяг №213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд №204/203 курсуватиме з 17 червня по непарних числах.