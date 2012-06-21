Цього понеділка окружний суд Гааги розпочав розгляд по суті кримінальної справи про збиття літака МН17 Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Внаслідок цієї авіакатастрофи загинуло 289 людей. Судовий процес у справі розпочався 9 березня 2020 року. Обсяг справи налічує 65 тисяч сторінок і десятки годин відео— та аудіоматеріалів.

Досі ніхто не взяв на себе відповідальність за катастрофу Boeing-777 на сході України. Після трагедії п’ять країн — Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна — створили спільну Міжнародну слідчу групу (JIT). Її експерти дійшли висновку, що цивільний літак над Донбасом збила військова ракета серії 9М38, випущена із зенітно-ракетного комплексу «Бук», а ЗРК перебував на території, підконтрольній проросійським сепаратистам. Слідчі впевнені, що «Бук» потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ з пунктом постійної дислокації під Курськом, а незабаром після трагедії його транспортували назад через кордон на територію РФ.

«У нас достатньо свідчень того, що Росія причетна до краху «Боїнга», — заявив улітку 2019 року провідний координатор JIT, експрокурор Нідерландів Фред Вестербеке. Крім того, слідчі опублікували записи перехоплених телефонних переговорів між підозрюваними у причетності до катастрофи MH17.

Обвинувачення пред’явлено чотирьом особам. Трьом російським громадянам: колишньому «міністрові оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігореві Гіркіну (Стрєлкову), генерал-майору Сергієві Дубинському (на прізвисько «Хмурий»), російському полковникові Олегові Пулатову і громадянинові України Леонідові Харченку. Лише одного звинуваченого — Олега Пулатова представляють адвокати, які під час першої фази процесу подавали клопотання.

На першому засіданні суду в понеділок тривало обговорення процесуальних питань. У вівторок та середу в суді було представлено матеріали справи, пов’язані з питаннями, чи було літак збито ракетою ЗРК «Бук» і чи було її запущено з поля поблизу села Первомайське, підконтрольного «ДНР».

Судове засідання відбулося в судовому комплексі «Схіпхол» неподалік аеропорту міста Амстердам, звідки в останній рейс 17 липня 2014 року вилетів «Боїнг» Малайзійських авіаліній. Судове засідання тривало у відкритому режимі, хоч кількість присутніх у залі було суворо обмежено через карантинні заходи. Кожен охочий міг стежити за судовим засіданням олнайн.

Під час слухань суддя Гендрік Стейнгейс, який головує на засіданні, повідомив, що ідентифікація фрагментів тіл загиблих в авіакатастрофі відбувалася за допомогою ДНК, відбитків пальців, порівняння одягу і зовнішнього вигляду. У двох випадках довелось ідентифікувати жертв за телефонами й особистими речами. Самі останки цих двох пасажирів не було виявлено, але очевидно, що вони перебували на борту.

На наявність сторонніх матеріалів, зокрема й фрагментів ракет, дослідили 61 тіло. Після видалення металевих частинок стало зрозуміло, що літак, найімовірніше, постраждав від вибуху зовні. Окрім цього, у розпорядженні суду є фотографії чотирьох фрагментів ракети, що влучили в пасажирський літак, їх зробив свідок, повідомляє ВВС.

«Підсумки вивчення цих чотирьох фрагментів показали, що три з них відповідають ракеті 9М38М1, інший може бути від ракети 9М38 чи 9М38М1», — зазначив суддя. У суді показали знімки унікальних за формою фрагментів — «метеликів», які містяться всередині ракет такого класу. Їх було знайдено в тілі капітана екіпажу й кабіні літака.

Cуд продовжить обговорення матеріалів справи про збиття МН17 до кінця тижня. Звинувачення матиме змогу відповісти 17 і 18 червня. Потім слово отримає захист. Весь блок слухань триватиме до 9 липня 2021 року. А у вересні 2021-го звернутися до суду зможуть родичі загиблих.

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