У Харківському національному університеті міського господарства відкрили центр, де навчатимуть фахівців з виготовлення кераміки. До нього входять науково-дослідна, навчально-освітня та технологічні лабораторії. Тут студенти вишу зможуть вивчити асортимент і різноманітні сфери застосування керамічних матеріалів, а також технологію виробництва. Особливість центру — проведення дослідних інноваційних робіт для поліпшення якості керамічної плитки, розроблення енерго- та ресурсоощадних технологій. Центр створили університет та Харківський плитковий завод.
За інформацією ректора Володимира Бабаєва, центр унікальний для України. Навчатимуть студентів викладачі з вишів, у яких раніше було зупинено підготовку фахівців керамічного виробництва. «Ми змогли відновити спеціальність і за два роки запровадити програму навчання. Щороку 64 студенти проходять практику за 16 спеціальностями на плитковому заводі. На підприємстві працюють 36 випускників нашого університету, а в березні у виші відкриють ще одну лабораторію — лаків та фарб».
Як стверджує голова наглядової ради ПрАТ «Харківський плитковий завод» Валентин Шеветовський, Харківщина має всі конкурентні переваги, щоб зайти на ринок ЄС. Плитковий завод уже удвічі збільшив плани експорту до Польщі, Німеччини, Великої Британії. Відкриття навчального центру дасть змогу готувати фахівців, які одразу працюватимуть. Практика надзвичайно важлива. Спеціалісти з виробництва консультували, допомагали обирати обладнання для центру, прописували технологічний регламент і допомагатимуть викладати тут.