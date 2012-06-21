На базі центру точного землеробства Сумського національного аграрного університету, який почав працювати торік восени, споруджують перший в Україні закритий полігон для проведення практичних занять. Як розповів декан інженерно-технологічного факультету СНАУ Михайло Довжик, проект не має аналогів в Україні й сприятиме поєднанню здобуття теоретичних знань і навичок.
Незалежно від погодних умов і пір року в ангарі площею 80 квадратних метрів студенти вивчатимуть технологічні процеси в умовах різних щільності, вологості, температури ґрунту, опановуватимуть усі етапи вирощування врожаїв.
Проект втілюють за прикладом німецьких сільськогосподарських навчальних закладів Deula та університету прикладних наук Weihenstephan-Triesdorf. Загальний кошторис — 9 мільйонів гривень, з яких 2,5 мільйона профінансовано з обласного бюджету. Серед партнерів новобуду — вітчизняні й іноземні агрокомпанії — виробники сільськогосподарської техніки, обласна влада, виш, представники бізнесу.
За словами ректора СНАУ Володимира Ладики, такий полігон дасть змогу студентам стати професіоналами аграрної справи й бути конкурентоспроможними на ринку праці. Тут проходитимуть заняття не лише для студентів-механіків, а й майбутніх фахівців агрономічних і будівельних спеціальностей, підвищуватимуть кваліфікацію працівники агропідприємств.