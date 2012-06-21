Уряд активно готується до оновлення частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зокрема ведеться робота з європейськими партнерами над прогресом щодо отримання «промислового безвізу». Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 9 червня.

Денис Шмигаль зауважив, що за перші п’ять місяців 2021 року експорт України до Європейського Союзу зріс більш ніж на третину.

«Це додаткові 2,7 млрд доларів виручки для українського бізнесу. Зараз такий експорт на рекордному рівні, і звісно, що ЄС залишається нашим основним торговельним партнером. Будемо надалі працювати, аби українські підприємці отримували найбільш повний доступ до ринків Європи», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Так, Кабінет Міністрів під час засідання схвалив законопроект про внесення змін до Митного кодексу. Як зауважив Денис Шмигаль, уряд продовжує його адаптацію до процедур, які визначені в ЄС та які передбачені Угодою про асоціацію.

«Ми пропонуємо звільнити від оподаткування ввезення обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України. Цим кроком ми також заохочуємо великі підприємства починати роботу в Україні, інвестувати тут та створювати нові робочі місця», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, також від оподаткування пропонується звільнити наукові прилади та обладнання, але за умови, що таке обладнання призначено для некомерційних цілей.