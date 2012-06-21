Потреби держави в автотехніці, проблеми, що виникають під час її експлуатації, можливості збільшення виробництва необхідної техніки в Україні та його локалізації були в центрі уваги наради з питань підтримки виробництва спеціальної вантажної автомобільної техніки, проведеної під головуванням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
«Нам в Україні треба створювати додану вартість і робочі місця. Виходячи з того, що держава має величезні потреби в техніці, наше машинобудування не повинно бути осторонь. Маємо надати серйозну підтримку машинобудуванню. Підтримую локалізацію. Усе для розвитку країни маємо максимально закуповувати вироблене в Україні. І продукцію, що забезпечує українців робочими місцями», — наголосив глава уряду.
Завдання полягає у високій локалізації на закупівлю всієї продукції, потрібної країні. Слід забезпечити й належну якість, конкурентну ціну, гарантійне обслуговування, стабільне постачання, інший сервіс.
«Не збираюся лобіювати будь-якого виробника, збираюся лобіювати українського виробника. Це для мене принципово важливо. Якщо вимиваємо валюту з країни, підриваємо стабільність національної валюти, починаємо годувати економіки інших країн — це не мій шлях», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Прем’єра.
Країна потребує комунальної, військової техніки, локомотивів і вагонів для Укрзалізниці. А на закупівлю техніки Укравтодором для прибирання магістральних доріг у 2017 році надано 250 мільйонів гривень, 600 мільйонів передбачено на закупівлю пожежно-рятувальної техніки для ДСНС. І 500 мільйонів заплановано на придбання сільгосптехніки. Завдяки фінансовій децентралізації у місцевих бюджетах є додаткові ресурси для закупівлі необхідної техніки.
«Важливо, щоб ми зробили такий пул, яким можемо завантажувати наші підприємства. Для мене важлива локалізація», — окреслив позицію Володимир Гройсман.
За результатами зібрання він поставив завдання розробити технологічну карту потреб державних структур у закупівлі техніки, потужностей виробників з визначенням економічних зисків заощадження держбюджету й створення робочих місць.
«Інвестуючи в нашу техніку, повертаємо до бюджету і реінвестуємо в якість життя людей, — наголосив Володимир Гройсман. — Моя позиція державницька. Мені потрібно, щоб люди мали роботу, отримували заробітну плату, а економіка розвивалася».
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»