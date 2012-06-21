30 червня уряд прийняв зміни до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Таке рішення забезпечить приведення українських технічних регламентів у відповідність з європейськими стандартами та сприятиме укладенню Угоди АСАА у цій сфері.

«Укладення «промислового безвізу» є одним з пріоритетних завдань для Мінекономіки. Тож ми вживаємо усіх необхідних кроків, щоб привести національне законодавство і, зокрема, технічні регламенти у відповідність до європейських стандартів. Укладення Угоди АСАА стане поштовхом для розвитку української промисловості та сформує конкурентні переваги для наших виробників на європейських ринках», - прокоментував перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко.

Так, постановою встановлюється кінцевий строк використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, що надається на ринку України (наразі такі строки є необмеженими), і які відповідатимуть тим, що діють у ЄС, зокрема:

♦ до 21.07.2024 – хрому в системах охолодження обладнання та свинцю в обладнанні, що використовується у двигунах внутрішнього згоряння;



♦ до 31.12.2025 – свинцю в електродах, що використовуються у вимірювальному обладнанні;



♦ до 31.03.2022 – свинцю в медичних виробах для діагностики in vitro.

Крім того, додатки до Технічного регламенту будуть доповнені новими винятками з обмежень, а саме надана можливість використовувати:

♦ кадмій у трубках відеокамер до 31.03.2027;



♦ біс (2-етилгексил) фталат у гумових деталях систем двигунів до 21.07.2024.