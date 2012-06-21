Уряд передав 12 майнових комплексів, що перебували у сфері управління Чернігівської ОДА, у власність територіальних громад Чернігівської області. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 12 травня, на виїзному засіданні Кабінету Міністрів України у м. Чернігів.

“Ці будівлі були збудовані в межах реформи сільської медицини як амбулаторії та розміщені переважно в найбільших населених пунктах територіальних громад. Передача цього майна у власність територіальних громад дозволить створити сучасні заклади охорони здоров’я і надавати своєчасні та кваліфіковані медичні послуги населенню”, – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Крім медичних закладів в Чернігівській області також буде створено дитячий оздоровчий табір.

Так, нерухоме майно колишнього дитячого санаторію у смт Сосниця Чернігівської області рішенням суду повернуто в державну власність. Тепер це майно передано у власність Сосницької селищної територіальної громади для створення дитячого табору для оздоровлення та відпочинку дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких брали участь в АТО/ООС.

“Розвиток сучасної інфраструктури територіальних громад, що сприятиме підвищенню якості життя українців - є одним з ключових завдань уряду”, – додав Ігор Петрашко