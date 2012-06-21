Сьогодні, 16 червня 2021 року, під час засідання уряд підтримав проєкт Закону України про внесення змін до Державного бюджету України на 2021 рік, яким визначено додаткові джерела на реалізацію заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19.

Законопроєкт є збалансованим. Ним пропонується:

♦ збільшити доходи спецфонду Держбюджету на 1,433 млрд грн за рахунок надходжень:

♦ акцизного податку ‒ 1,140 млрд грн;

♦ ПДВ ‒ 230,0 млн грн;

♦ від добровільно сплачених фізособами коштів ‒ 63,75 млн грн;

♦ збільшити видатки спецфонду Державного бюджету України на 1,433 млрд грн та спрямувати їх на бюджетну програму «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Законопроєкт буде поданий на розгляд до Верховної Ради України для його прийняття.