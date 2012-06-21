Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав голів громад утворювати центри вакцинації.

Про це він сказав під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Закликаю голів громад активно утворювати центри вакцинації, це важливо і стосується не лише великих обласних центрів, це стосується всіх міст, містечок, громад, де такі центри ще не утворені", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що вакцин проти COVID-19 в Україні достатньо, щоб продовжувати масову вакцинацію населення.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Всього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 489 446 щеплень. Вакциновано 1 328 070 людей, з них отримали першу дозу – 1 328 068, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 161 378 (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського Інституту сироватки крові та 1,715 млн доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Також Україна отримала 590 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech в рамках глобальної ініціативи COVAX. Крім того, до України прибуло вже 234 000 доз вакцини від Pfizer, закупленої за державні кошти.

23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея, а також 705 600 доз вакцини AstraZeneca, виробленої в ЄС. Ця остання поставка 3 червня була здійснена в рамках глобальної ініціативи COVAX.