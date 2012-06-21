У межах підготовки до святкування 30-річчя Незалежності України в столиці українського і світового гончарства Опішному на Полтавщині відбувся традиційний щорічний День гончаря. Зважаючи на те, що через пандемію коронавірусної хвороби його торік не проводили, присутні на заході гончарі відверто раділи нагоді знову зібратися разом, поспілкуватися, реалізувати свою продукцію. Тому що останнім часом у декого з них склалося враження, ніби гончарство занепадає.