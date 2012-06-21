Згідно з рішенням уряду, залишається на посаді голова Наглядової ради Шевкі Аджунер. А також Андреас Матьє, Сергій Лещенко та Олег Журавльов. Всі виконуватимуть свої обов’язки впродовж трьох місяців до призначення нових кандидатів за результатами конкурсу, йдеться у відповідному розпорядженні Кабінету Міністрів.

Контракти всіх чотирьох членів наглядової ради закінчилися 19 червня, з ними будуть підписані додаткові угоди.

До наглядової ради «Укрзалізниці» входять п'ятеро осіб: незалежні члени – екс-голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, Андреас Матьє та Адомас Аудіцкас і два представники держави – радник міністра Олег Журавльов та екс-народний депутат Сергій Лещенко.

Відповідно до Положення про Наглядову раду ПАТ«Укрзалізниця», орган захищає права акціонера і у межах компетенції контролює та регулює діяльність правління УЗ. У Наглядовій раді може бути не менше п'яти та не більше одинадцяти членів, які обираються на три роки.

У квітні цього року Кабінет Міністрів оголосив відбір двох кандидатів до Наглядової ради Укрзалізниці, оскільки дія договорів двох членів – Лещенка та Журавльова – закінчилася.