Законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу дасть змогу збільшити щорічні надходження в державний бюджет до 60 млрд грн. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду, що відбулося 12 травня на Чернігівщині.

За підсумками засідання Кабінет Міністрів схвалив відповідний проєкт закону.

«Ми усуваємо прогалини в Податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні. В останні роки було створено багато різних схем, які цей законопроєкт ліквідовує», — відзначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що законопроєкт не підвищує загальнодержавні податки для людей чи бізнесу, тобто зміни не торкнуться фізичних осіб-підприємців або малого та середнього бізнесу загалом.

Очільник уряду також відзначив чотири головні блоки, які містить урядовий законопроєкт. Зокрема, ставки окремих податків будуть приведені у відповідність до фактичного рівня макропоказників. За його словами, це стосується плати за використання води та лісів або, наприклад, екологічного податку.

«Другий блок — це рентні платежі з видобування корисних копалин. Видобуток з українських надр має бути справедливо оподаткованим. Так само підвищимо й ефективність зборів акцизного податку. Третій — це подальша протидія «скруткам» та боротьба з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції. І четвертий блок — це питання, які стосуються адміністрування податкового боргу», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як підкреслив Денис Шмигаль, податкові зміни, які пропонує уряд, мають сприяти справедливій конкуренції між бізнесом.