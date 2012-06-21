Кабінет Міністрів денонсував угоду про співробітництво в галузі туризму, а також угоду про Раду з туризму держав СНД.

Таке рішення ухвалили під час чергового засідання уряду 23 червня.

«За результатами аналізу чинних міжнародних договорів в рамках СНД щодо їх відповідності національним інтересам вважаємо недоцільною подальшу участь України в угоді про співробітництво в галузі туризму, вчиненій 23 грудня 1993 року в м. Ашгабаті, та угоді про Раду з туризму держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненій 30 травня 2012 р. в м. Ашгабаті. Однією зі сторін згаданої угоди виступає уряд Російської Федерації. У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України фактичне співробітництво з Росією припинене, а перспективи налагодження такої співпраці, у тому числі, в рамках згаданих Угод, у подальшому відсутні», – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Водночас співробітництво з усіма іншими країнами-сторонами угоди у сфері туризму та угоди про Раду з туризму держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав забезпечується в межах двосторонніх договорів.

Як повідомлялося, раніше уряд ухвалив постанову про припинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму.