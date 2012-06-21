Україна продовжуватиме реформу корпоративного управління. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-заходу «Інвестиційний клімат в постпандемічній Україні» 22 червня.

«Корпоративна реформа – дуже важлива для тих компаній, які не можуть бути приватизовані і залишаються у власності держави. У деяких компаніях реформа призвела до позитивних результатів, а в деяких поки ще ні. Тому це є пріоритетом і ми продовжуватимемо реформу корпоративного управління», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що уряд розпочав діалог про фактичний перезапуск реформи, який відбувається у співпраці з міжнародними партнерами.