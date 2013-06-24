В умовах війни з Росією він опікуватиметься окремими питаннями в економічній галузі. «У нас сьогодні немає жодних блекаутів, так само інтернет і мобільний зв’язок — усе працює у штатному режимі з певними перевантаженнями на окремих напрямках, і ми стараємося все це швидко владнати», — зазначив на брифінгу радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Окрім підприємств, які зазнали прямого нападу ворога, всі інші працюють у штатному режимі. Це саме стосується й енергетики. Енергетична галузь також працює у штатному режимі.

Щодо інфраструктури: всі порти закрито військовими, великі автомагістралі працюють у штатному режимі, але є деяке перевантаження на західному напрямку. На сьогодні є перевірені складські запаси продуктів харчування на 15—20 днів безпосередньо в мережах магазинів, повідомляє Укрінформ. Якщо буде спекулятивний попит, як на пальне на автозаправках, то запаси буде підкореговано, але все вирішуватиметься в робочому режимі, запевнив посадовець.