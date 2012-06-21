Один із факторів, який може стати драйвером зростання економіки України, — це інвестиції та збільшення інвестиційної активності. Про це зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 23 червня.

Як підкреслив Денис Шмигаль, ухвалений Закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні» вже отримав позитивні відгуки бізнесу.

«Для того, щоб цей закон про «інвестнянь» дійсно став ефективним, уряд продовжує покращувати нормативну базу. Так, сьогодні ми ухвалили декілька постанов, які спрямовані на підтримку інвесторів в Україні», — сказав Денис Шмигаль.

Зокрема, уряд затвердив порядок взаємодії «інвестнянь» з інвесторами, органами державної влади, а також з місцевою владою. За словами Прем’єр-міністра, ця взаємодія стане більш ефективною, прозорою і дозволить якісно забезпечити підготовку інвестиційного проєкту.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив вимоги до інвестора щодо його фінансової спроможності, а також доповнив завдання, покладені на Міністерство економіки відповідно до Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями в Україні».