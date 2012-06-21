До 7-ї річниці підписання економічної частини Угоди про асоціацію (УА) між Україною та ЄС представники Кабінету Міністрів України презентували урядовий звіт про виконання УА у 2015-2020 роках. Уперше Уряд України представив звіт виконання УА та підбив підсумки з ефектів інтеграції України до ЄС кумулятивно за 6 років, а не тільки за попередній рік.

«‎За останні 2 роки динаміка виконання Угоди про асоціацію щодо наближення законодавства надзвичайно зросла. Наші відносини з ЄС не статичні, а динамічні, і є залежність від прогресу за попередні роки – чим успішніше і потужніше ми працюємо сьогодні, тим більше можливостей у нас з’являється завтра», – сказала Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За словами Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, велика частина роботи також приділяється тому, щоб Україна вийшла за межі формату виконання «домашньої роботи».

«‎Протягом п’яти років Україна послідовно впроваджувала законодавство, яке стосується технічного регулювання і сьогодні ми говоримо про підписання Угоди АСАА і ця робота здійснюється Євросоюзом – це взаємні двосторонні переговори. У 2019-2020 році Парламент та Уряд ухвалили довгоочікувані зміни, які стосуються реформи митної політики, і сьогодні ми плануємо, що вже на саміті Україна-ЄС буде рішення про початок переговорів щодо приєднання України до європейської системи транзиту. Також ми сьогодні можемо підтвердити, що сфера телекомунікаційних послуг визнана тією сферою, де Україна отримає перший режим внутрішнього ринку. Тобто ми говоримо, що фізичне «‎зшивання» з точки зору спільних зобов’язань в рамках європейської інтеграції має місце», – сказала Ольга Стефанішина.

Урядовиця також наголосила на необхідності оновлення Угоди про асоціацію та розвитку інструментів, які дозволятимуть українським підприємцям, малому та середньому бізнесу знімати бар'єри, які створюються через відсутність логістики, належної прикордонно-митної інфраструктури та технічні бар’єри у торгівлі.

«‎Одним з пріоритетів, які я ставила для себе, коли Парламент ухвалював рішення про призначення мене Віце-прем’єр-міністром з питань європейської інтеграції, це питання транскордонного співробітництва. Хоча Угода й не містить жорстких зобов’язань у цьому напрямку, я вважаю, що це основоположна річ, яка має бути реалізована сьогодні. І за цей рік, вперше з 2013 року, Уряд ухвалив план заходів з розбудови прикордонно-митної інфраструктури на кордоні з усіма європейськими країнами. Цьогоріч також були «‎розморожені» абсолютно всі перемовини з країнами-сусідами – Румунією, Польщею та Словаччиною щодо роботи у цьому напрямі», – зазначила Ольга Стефанішина.

На заході відмітили ключові здобутки за шість років інтеграції України до ЄС:

Реформа децентралізації є однією з історій успіху для України. Одним з компонентів реформи стало створення майже 900 ЦНАПів, що зараз надають зручні державні послуги громадянам. Реформа збільшила економічні, соціальні, інвестиційні можливості регіонів.

Титанічний зсув українського експорту до Єдиного ринку ЄС, де вимоги до безпечності продукції одні з найсуворіших в світі і дуже високий ступінь конкуренції. Із початку дії зони вільної торгівлі питома вага торгівлі товарами та послугами з ЄС складає більше 40% від загального обсягу торгівлі України. Після безвізу, який відкрив вільний рух осіб, ПВЗВТ з ЄС привідкрила також доступ до європейського ринку, причому велика частина нашого експорту до ЄС — це сьогодні товари і послуги, які виробляють українські малі та середні підприємства. Так, якщо у 2013 році український експорт до ЄС складав 13,4 млрд євро, то у 2019 році він сягнув 19,1 млрд євро.

Митниця: спрощуються митні формальності для підприємств із високим рівнем довіри, створено підстави для взаємного визнання статусу авторизованих економічних операторів. У березні 2021 року розпочався етап національного застосування електронної транзитної системи (NCTS), яка є основою європейської системи спільного транзиту.

Значний прогрес у цифровій сфері, де зараз розглядають телекомунікаційні послуги як першу сферу, щодо якої буде застосований режим внутрішнього ринку ЄС.

Безпечність харчових продуктів.

Інтеграція в європейський енергетичний ринок. Сьогодні Україна повністю синхронізована з Європою в режимі роботи газового ринку шляхом переходу на добове балансування. Стосовно ринку електричної енергії, нещодавно у квітні 2021 року Парламент ухвалив закону про сертифікацію оператора системи передачі НЕК «Укренерго». Це створює передумови для синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав-членів ЄС ENTSO-E.

Державні закупівлі. Україна запровадила європейські правила у сфері держзакупівель, відтак зараз вони можливі лише через електронну систему ProZorro, мінімізуючи людський фактор і корупційні ризики. Завдяки запровадженню цієї системи держава зекономила сотні мільярдів гривень.

Запуск повноцінного ринку річкових перевезень розпочався з ухвалення Закону України «Про внутрішній водний транспорт» в грудні 2020 року.

Від початку тимчасового застосування окремих положень УА, Україна виконала 56% заходів, передбачених урядовим Планом заходів із виконання УА до 2024 року. Моніторинг виконання Угоди Україною доступний в урядовій інформаційно-аналітичній системі “Пульс Угоди”.

Найбільший прогрес досягнуто у наступних секторах Угоди: політичний діалог, національна безпека та оборона (89%), юстиція, свобода, безпека, права людини (86% ), зняття технічних бар’єрів у торгівлі (85%), державні закупівлі (85%), гуманітарна політика (84%).

При цьому, у 2020 році Україна просунулася в реалізації своїх зобов’язань на 10%. Переважна частина виконаних заходів за рік – це надолуження завдань, які не виконали у попередні роки.

Звіт про виконання Угоди підготовлений Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ за підтримки Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та експертів проекту ЄС Аssociation4U.

Повний текст звіту доступний за посиланнями: українською мовою, англійською мовою.

ДОВІДКОВО

У заході взяли участь представники Уряду України та Європейської Комісії, Верховної Ради України та Європейського парламенту, а також представники проектів ЄС, громадянського суспільства та експертної спільноти. Презентація відбулась за підтримки проекту ЄС Association4You.