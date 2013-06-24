На засіданні Кабінету Міністрів у Києві 24 лютого прийнято рішення про введення в дію плану цивільного захисту. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами очільника Уряду, рішення ухвалено для максимально ефективної оборони держави та захисту населення в умовах бойових дій проти російського агресора.

«Рішення дозволить максимально скоординувати всі органи влади, обласні державні адміністрації в умовах воєнного стану. Крім того, це дозволяє направити всі необхідні ресурси й швидко та ефективно використовувати це для потреб наших військових», — зазначив Прем’єр-міністр.

Обласним державним адміністраціям доручено активізувати роботу із проведення евакуації цивільного населення в місцях активних бойових дій. Соціальні служби працюють для того, аби допомогти українцям, які вимушені були евакуюватися.